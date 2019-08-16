Во Франции ответственного за защиту животных министра заметили за просмотром корриды

ПАРИЖ, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Во Франции набирает оборот скандал с участием членов действующего правительства страны. Причиной стала опубликованная в Twitter фотография трибун, сделанная во время очередной корриды в Байонне, на которой оказались запечатлены министр территориального планирования Жаклин Гуро и министр сельского хозяйства Дидье Гийом, ответственный за защиту животных.

"Не так давно [Гийом] пообещал нам анонсировать невиданные меры по защите животных во Франции. Если это тот самый уровень, то это и правда невиданно и возмутительно, - заявил в эфире радио RTL официальный представитель фонда Брижит Бардо Кристоф Мари. - Мы шокированы, поскольку этот министр отвечает за защиту животных и совершенно непонятно, что он делал на корриде, где их убивают".

Как отмечает радиостанция, 14 августа, когда был сделан тот самый снимок, на корриде в Байонне были убиты шесть быков. При этом с тех пор ни Гуро, ни Гийом ни разу не выступили с публичными заявлениями по этой теме. Опубликовавший фотографию журналист регионального издания Sud Ouest Пьер Сабати выложил на своей странице еще несколько снимков, в том числе с молодым матадором, который позировал перед публикой с отрезанным хвостом и двумя ушами быков, с которыми ему пришлось столкнуться на арене.

Ряд других организаций, выступающих в защиту прав животных, также раскритиковали членов правительства за присутствие на этом мероприятии. Ассоциация 30 Millions d'Amis прямо обвинила министров в поддержке корриды и жестокого обращения с животными самим фактом присутствия в первом ряду трибуны. Соосновательница организации L214 ethique & animaux Брижит Готьер в эфире телеканала BFM напомнила, что сейчас во Франции за жестокое обращение с животными и издевательства над ними ответственным грозит штраф в размере до €30 тыс. и лишение свободы до двух лет.

Местные традиции

Вместе с тем, если обратиться к французскому уголовному кодексу, закон, о котором говорит правозащитница, делает исключение именно для "игр с быками в рамках непрерывной местной традиции". Местные традиции, однако, далеко не везде подразумевают убийство быков, как в традиционной испанской корриде - в некоторых местах, как, например, в гасконском городе Вье-Буко-ле-Бен, в представлениях принимают участие коровы. Там шоу строится больше на выполнении трюков людьми, дразнящими животное, а в конце его не убивают.

Кроме того, формулировка закона весьма расплывчата и не конкретизирует области, где тавромахия по сути разрешена. В данном случае принято опираться на решение Апелляционного суда французской Тулузы от 2000 года, в рамках которого были названы четыре южные региона страны, где имеют место подобные исключения из правил: Аквитания (С 2016 года Новая Аквитания), Миди-Пиренеи, Лангедок-Руссильон и Прованс - Альпы - Лазурный берег. Городок Байон, где министров поймали за просмотром корриды, располагается близ испанской границы на территории Страны Басков - исторического региона, большая часть которого расположена в Испании, а в этой стране повсеместного запрета на подобные развлечения нет.