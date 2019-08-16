На территории Доминиканы объявлена тревога из-за распространения лихорадки денге

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Почти во всех провинциях Доминиканской Республики объявлена тревога в связи с распространением лихорадки денге, от которой с начала года погибли 10 человек. Как сообщило министерство здравоохранения, в стране зарегистрировано более 6,3 тыс. пациентов с подозрением на заражение вирусом.

Санитарно-эпидемиологическая тревога действует на территории 27 из 32 провинций Доминиканской Республики. Однако, несмотря на принимаемые меры по борьбе с лихорадкой, она продолжает распространяться: за неделю с 21 по 27 июля выявлено 723 случая возможного заражения людей вирусом денге. При этом более половины из них приходится на детей в возрасте до 15 лет.

"Рост случаев заражения лихорадкой [среди населения] сохраняется на более высоком уровне по сравнению с тем же периодом (с начала года - прим. ТАСС) за последние пять лет", - говорится в информации Минздрава. Больше всего пациентов, заразившихся вирусом денге, зарегистрировано в провинциях Бараона и Индепенденсия на юго-западе страны.

По данным санитарно-эпидемиологической службы, в этом году в Доминиканской Республике отмечен рост на 882% числа граждан, заразившихся лихорадкой денге по сравнению с прошлогодним показателем.

В стране принимаются превентивные меры для предотвращения распространения комаров Aedes aegypti, переносящих вирус. Минздрав призвал население страны оказывать всяческое содействие в борьбе с насекомыми.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.