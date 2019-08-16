Комиссия проверила потенциально опасные объекты около аэропорта Жуковский

ЖУКОВСКИЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Совместная комиссия правительства Московской области, администрации Жуковского городского округа и Росприроднадзора, в работе которой принял участие корреспондент ТАСС, в пятницу осмотрела объекты около аэропорта, которые потенциально могли привлечь чаек, и обнаружила этих птиц только на легальной мусороперегрузочной станции. Первой точкой маршрута была перегрузочная станция компании "Экотранс" в 1,3 км от аэропорта, расположенная на Коммунальном проезде. Над площадкой кружилась значительная стая чаек и летали вороны, когда к месту подъехали журналисты и представители власти.

На ней мусоровозы сваливали смешанные бытовые отходы, затем кучи пересыпались в сдвоенные кузова крупнотоннажных грузовиков и отправлялись дальше на легальные объекты захоронения. По словам зампредседателя правительства - министра экологии Подмосковья Дмитрия Куракина, весь этот мусор к концу дня вывозится, и площадка очищается. "Экотранс" - подрядчик одного из региональных операторов по вывозу мусора из Московской области - "Эколайна". "Мы обсуживаем часть Раменского района и город Жуковский. Здесь нет сортировки, здесь перевалка", - рассказал генеральный директор компании Василий Еричев. Он добавил, что чайки постоянно кружатся вокруг площадки и садятся на нее, и продемонстрировал появившуюся несколько дней назад на перегрузке небольшую установку для отпугивания птиц. Она представляет собой трубку, подключенную к контроллеру и газовому баллону, система стоит на треноге и запитана от автомобильного аккумулятора. "Пока работает техника, она отпугивает птиц. Как только техника закончила работать, на площадке не осталось мусора, он весь перемещен. Мне кажется, что этот объект все равно птиц притягивает, <…> но не в таких количествах, чтобы угрожать безопасности воздушных судов", - прокомментировал журналистам результаты осмотра объекта Куракин. Он напомнил, что по итогам февральской проверки этой площадки было выдано предписание сделать навесы над отходами, что сняло бы проблему с птицами. "В ближайшие месяцы до конца года собственник этой территории установит ангар закрытого типа. Это исключит открытый доступ к отходам для птиц", - сообщил замминистра ЖКХ Подмосковья Алексей Пятанов. Куракин допустил, что если требования по установке ангара или навеса над площадкой не будут выполнены, то могут начаться переговоры о переносе мусороперегрузки в другое место, а может быть вынесено требование о приостановке ее работы.

Четыре замусоренных водоема После перегрузочной станции журналисты и комиссия отправились осматривать систему из четырех небольших водоемов, объединенных в условное озеро Грушица. Они находятся также примерно в 1,3 км от аэропорта Жуковский. Первый водоем представляет собой заполненный карьер с берегами, выложенными бетонными плитами. По берегу были разбросаны битые бутылки, полусгнившие деревянные брусья, рваные пластиковые пакеты, битая плитка и кирпич. В основном карьер был захламлен строительным мусором. Следующий водоем представлял собой совсем небольшое круглое болотце. Берег - грязь в перемешку с мелким бытовым мусором: фрагменты обивки мебели, пакеты, пластиковые бутылки, старый шлепок. Мусор плавал также в воде. Затем журналисты и члены комиссии переехали на третий водоем. Его берега сильно заросли травой, подойти к кромке воды не было возможности. Участники инспекции осматривали водоем с высокого края. Вдали было видно уток, и, по словам врио председателя совета депутатов городского округа Жуковский Сергея Рязанова, здесь встречаются цапли. На этом же высоком берегу предыдущий посетитель озера оставил за собой мангал, набитый мусором. Четвертый водоем комиссия не осматривала. На берегах изученных озер не было ни чаек, ни органического мусора.

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