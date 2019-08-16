Прокуратура выявила нарушения в работе лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области

ТАСС, 16 августа. Прокуратура Рязанской области выявила нарушения в работе лагеря "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды, где отдыхали дети из подтопленных районов Иркутской области. Об этом журналистам сообщили в региональной прокуратуре в пятницу.

"Прокуратурой Рязанской области выявлены нарушения в деятельности лагеря "Лесная сказка", в отношении директора учреждения приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области 9 августа прибыли в лагерь "Лесная сказка" в Рязанской области. Однако их не устроили условия проживания в лагере и погода, поэтому они покинули "Лесную сказку" 11 августа.

По факту случившегося проверку также проводит Следственный комитет. Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил провести дополнительные проверки в лагерях, куда направляются дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области. Всего путевки в лагеря получили 5,2 тыс. детей из подтопленных районов. Из них около 4 тыс. детей уже отправились на отдых в различные лагеря по всей стране.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.