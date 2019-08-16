Центр гребных видов спорта под Астраханью планируют достроить в 2020 году

АСТРАХАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Строительство Центра гребных видов спорта в селе Яксатово Астраханской области, который станет одним из крупнейших в России, планируется завершить в 2020 году. Об этом журналистам в пятницу сообщил и.о. министра физической культуры и спорта региона Максим Фидуров.

"Первый этап строительства данного центра планируем завершить в этом году, второй этап - в 2020 году", - сказал Фидуров.

Строительство Центра водных и гребных видов спорта стоимостью более 1 млрд рублей в 2010 году, но из-за финансовых трудностей в 2014 году объект был законсервирован. В 2018 году работы возобновили. Проект включает в себя несколько зданий, в том числе физкультурно-оздоровительный корпус и гостиницу для спортсменов.

В пятницу строительство центра осмотрел министр спорта России Павел Колобков, который находится с рабочей поездкой в Астрахани. Ему сообщили, что объект готов более чем на 80%, началась внутренняя отделка построенных зданий. Кроме того, сделаны все береговые укрепления. Центр будет иметь преимущества перед другими подобными объектами, так как сможет принимать спортсменов круглогодично.

"Надо завершать строительство этого объекта, тем более что гребля - это один из базовых видов спорта для региона. Кроме того, центр будет востребован сборными командами, соревнования будем проводить. Подобных комплексов в России не много", - сказал Колобков.

Он отметил, что Центр гребных видов спорта станет тренировочной базой и местом для проведения различных соревнований, в том числе международных. "Он будет построен за счет федеральных и региональных денег. В этом году Министерство спорта выделяет 304 млн рублей, они будут все освоены", - подчеркнул Колобков.