Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

АНО "Седьмая студия" Кирилл Серебренников учредил в июле 2011 года для реализации проекта "Платформа".

Проект предполагал среди прочего создание до десяти экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, организацию гастролей театров современного танца из регионов России в Москве, мастер-классы по современному искусству и т. д.

В декабре того же года Владимир Путин, будучи премьер-министром, подписал постановление правительства о предоставлении "Седьмой студии" ежегодной субсидии в размере 70 млн рублей на реализацию "Платформы".

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Следственный комитет по Москве возбудил в 2015 году. Широко известно о нем стало в мае 2017 года, после обысков в "Гоголь-центре" и в квартире режиссера Кирилла Серебренникова.

Тогда же директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества ведомства Андрей Малышев заявил, что из выделенных 216,5 млн рублей по назначению были израсходованы только 16 млн рублей.

В мае 2018 года Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.