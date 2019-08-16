Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

Суд продолжает рассматривать дело "Седьмой студии". 16 августа стало известно, что проект "Платформа" стоил приблизительно на 80 млн рублей больше, чем на него выделило государство. Защита полностью удовлетворена заключением экспертной комиссии.
Дело длится уже несколько лет: 23 мая 2017 года в "Гоголь-центре", квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и по месту жительства экс-главы департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софьи Апфельбаум прошли обыски. Причиной стало уголовное дело о хищении 200 млн рублей, выделенных государством "Седьмой студии" на проект "Платформа".
С чего все началось?
АНО "Седьмая студия" Кирилл Серебренников учредил в июле 2011 года для реализации проекта "Платформа".
Проект предполагал среди прочего создание до десяти экспериментальных спектаклей в год, новых музыкальных и хореографических произведений, организацию гастролей театров современного танца из регионов России в Москве, мастер-классы по современному искусству и т. д.
В декабре того же года Владимир Путин, будучи премьер-министром, подписал постановление правительства о предоставлении "Седьмой студии" ежегодной субсидии в размере 70 млн рублей на реализацию "Платформы".
Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Следственный комитет по Москве возбудил в 2015 году. Широко известно о нем стало в мае 2017 года, после обысков в "Гоголь-центре" и в квартире режиссера Кирилла Серебренникова.
Тогда же директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества ведомства Андрей Малышев заявил, что из выделенных 216,5 млн рублей по назначению были израсходованы только 16 млн рублей.
В мае 2018 года Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Кого, в чем и на каких основаниях обвиняют?
Согласно фабуле обвинения, Серебренников возглавил организованную группу из числа сотрудников АНО "Седьмая студия", которые готовили для отчетности в Минкультуры неверные сметы с завышенной стоимостью работ и фальшивые документы.
В мае 2017 года сотрудничавшие с "Седьмой студией" предприниматель Василий Синельников и директор ООО "Кино и театр" Екатерина Иванова дали признательные показания по делу. Согласно протоколам допроса, они сообщили о существовании черной кассы и переводе денег через подставные фирмы.
Нина Масляева, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии", дала показания против Кирилла Серебренникова и других руководителей АНО. По ее словам, за время работы она вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн рублей. Дело Масляевой выделили в отдельное производство.
Помимо Кирилла Серебренникова обвинения по делу предъявлены также бывшей главе департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софье Апфельбаум, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину, бывшему гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому и продюсеру "Седьмой студии" Екатерине Вороновой.
В настоящий момент все они, за исключением Вороновой, находящейся в федеральном розыске, освобождены под подписку о невыезде. Никто из них не признает вины.
"Виновным я себя не признаю, я ничего не крал, не воровал, никакую преступную группу с целью хищения не создавал. Это обвинение абсурдно", — заявил Серебренников.
На какой стадии находится дело?
14 сентября 2018 года Следственный комитет РФ сообщил, что завершил расследование и собрал достаточно доказательств.
Всем фигурантам дела вменили мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
2 октября Генпрокуратура сообщила от утвердительном обвинительном заключении по делу. Уголовное дело направлено в Мещанский суд.
Судебный процесс по делу начался 7 октября 2018 года с показаний Кирилла Серебренникова. Минкультуры, выступающее в качестве потерпевшей стороны, заявило о намерении взыскать 133 млн и 127 тыс. рублей с Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.
Во время процесса фигуранты дела заявляли, что подписи в некоторых материалах дела подделаны.
16 августа стало известно, что повторная комплексная комиссионная, оценочная, искусствоведческая и финансово-экономическая экспертиза по делу "Седьмой студии" пришла к выводу, что стоимость проекта с учетом налогов должна была составить более 300 млн рублей. Тем временем государство за весь период выделило на него только 216 млн рублей.
"Таким образом, эксперты пришли к выводу, что "Седьмая студия" сэкономила около 80 млн рублей", — отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов, подчеркнув, что защита удовлетворена выводами повторной экспертизы.
По мнению защиты, результаты экспертизы являются ключевыми для рассмотрения дела.
Тем не менее установить общую сумму расходов "Седьмой студии" экспертам не удалось из-за отсутствия финансовых и бухгалтерских документов.
Следующее заседание по делу назначено на 23 августа.
Как общество реагирует на дело "Седьмой студии"?
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией и выразил надежду, что суд вынесет "предельно мягкий приговор".
В поддержку Серебренникова выступили издатель и главред журнала "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова и председатель Союза театральных деятелей РФ Александра Калягин, режиссеры и актеры Федор Бондарчук, Константин Райкин, Евгений Миронов, Андрей Малахов, Елизавета Боярская, Константин Хабенский и многие другие. Некоторые восприняли домашние аресты режиссера Кирилла Серебренникова и директора РАМТа Софьи Апфельбаум как попытку дискредитации российских деятелей культуры.
Однако не все люди искусства солидарны в этом вопросе. Так, глава киностудии "Мосфильм" кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что дело "Седьмой студии" не стоит "нервической реакции".
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос литературоведа Александра Архангельского о преследованиях деятелей культуры, отметил, что данное расследование "не связано с какими-то преследованиями", но может быть связано с еще "недостаточно проработанной законодательной регламентацией хозяйственной деятельности" театров.