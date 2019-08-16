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Организаторы акции 25 августа отказались проводить ее с внешней стороны Садового кольца

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что организаторы требуют провести акцию на проспекте Сахарова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Организаторы митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве отказались от предложения властей провести его с внешней стороны Садового кольца. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"При рассмотрении уведомления <...> организаторам было предложено провести митинг без шествия на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца, где подобные мероприятия неоднократно проводились, а расположение и инфраструктура площадки позволяет безопасно вместить заявленное количество участников. Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у д. 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у д. 9", - говорится в сообщении.

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