Садоводы и виноделы края представят свою продукцию на празднике "Ставропольское яблоко"

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Праздник "Ставропольское яблоко" пройдет в городе Георгиевск 24 августа, на нем можно будет попробовать различные сорта яблок и купить саженцы, сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

Праздник начнется с молебна, который проведет правящий архиерей, епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, так как праздник посвящен преображению Иисуса Христа (Яблочный спас). "Предприятия плодово-ягодной и виноградовинодельческой подотраслей представят продукцию, выращенную на ставропольской земле", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, на празднике можно будет не только попробовать различные сорта яблок, но и купить саженцы у местных производителей. Начинающие садоводы могут получить квалифицированную консультацию по интересующим их вопросам.

"На мероприятии будет работать зона, в которой специальным прессом будут отжиматься яблоки, превращая фрукты в сок, который смогут попробовать все желающие. Посетителям будет представлена концертная программа, на которой выступят народные коллективы Ставропольского края. Также будет организована гастрономическая ярмарка, где будут представлены продукты питания местных перерабатывающих заводов; продукция местных пчеловодов; разные виды чая; специй; и выставка - ярмарка товаров ручной работы мастеров народного творчества", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в ходе празднования будет проходить награждение работников отрасли.