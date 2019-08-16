Новые питомники позволят удвоить производство садовых саженцев на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Производство саженцев удвоится на Ставрополье после расширения площади центра плодового питомниководства "Сады Ставрополья". Закладка 98 га новых питомников позволит производить дополнительно более 3 млн штук саженцев, сообщили в пятницу в краевом управлении информационной политики.

"В 2019 году на Ставрополье произведут закладку 98 га плодовых питомников <…> К 2020 году Ставропольский центр плодового питомниководства "Сады Ставрополья" расширит свои площади до 300 га. Это позволит ежегодно на выходе получать более 3 млн штук посадочного материала", - уточняется в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства края, производство саженцев в регионе достигнет 6 млн штук в год после выхода этого проекта на полную мощность. Плодовый питомник является крупнейшим в регионе и производит безвирусный посадочный материал деревьев черешни, вишни, сливы, яблони, груши.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин провел в Ставропольском крае совещание по развитию агропромышленного комплекса. До его начала президент посетил предприятие "Рассвет" в Георгиевском районе, занимающееся выращиванием яблок. Одним из поднятых аграриями вопросов была недостаточность отечественного посадочного материала в плодоводстве.