К организаторам акций в Москве поданы иски на сумму порядка 13 млн рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Мосгортранс" и другие организации подали ряд исков о возмещении ущерба к организаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорсуда.

"Иски поданы к Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивану Жданову, Алексею Навальному, Владимиру Милову на общую сумму около 13 млн рублей", - сказали в суде.

По данным пресс-службы, иски связаны с возмещением материального ущерба, который был причинен заявителям в связи с действиями участников акций.

Так, в Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП "Мосгортранс" к указанным ответчикам о взыскании убытков. "В иске истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный ГУП "Мосгортранс" простоем (потерей рейсов) в размере 1218591,58 рублей. Как указывает истец, 27 июля на территории Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки; простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города", - отметили в пресс-службе.

Аналогичный иск в Коптевский суд поступил от ГБУ "Автомобильные дороги" к тем же ответчикам о возмещении убытков и материального ущерба на общую сумму 11468000 рублей. Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки.

"Кроме того, в Тушинский районный суд Москвы поступил иск ООО "АНКОР" к Соловьеву, Яшину, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о возмещении убытков. Как указывает в исковом заявлении истец, 27 июля рядом со зданием на ул. Тверской, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие; с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности 27 июля с 10:00 до 20:00 мск. В результате истцу был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551847,4 рублей", - заключили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (18:36 мск) — добавлены подробности по тексту.