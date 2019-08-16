Рогозин пригласил экипаж аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 на Байконур

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил на запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с Байконура экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузное поле, и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте госкорпорации.

"Они каждый у меня — граненый бриллиант".

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября 2019 года. Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц", - отмечается в сообщении.

На корабле "Союз МС-15" к Международной космической станции отправятся российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Миер и первый арабский астронавт Хазаа аль-Мансури.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.

Президент РФ Владимир Путин присвоил в пятницу звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний" и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Звания Героев России присвоены командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Орденов Мужества удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.