Первый форум молодых соотечественников пройдет в Дагестане в сентябре

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Форум молодых соотечественников, проживающих за рубежом, впервые пройдет в Дагестане, он состоится 23-26 сентября, сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского министерства по национальной политике и делам религий.

"Участники форума - молодые дагестанцы, проживающие в иностранных государствах, видные представители дагестанской диаспоры, эксперты и сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, активисты общественных организаций и движений", - говорится в сообщении.

На форуме планируется обсудить вопросы, посвященные развитию всесторонних профессиональных, дружеских связей в среде молодых соотечественников и закреплению их связей с исторической Родиной.

"На дискуссионных площадках форума планируется обсуждение тем, затрагивающих роль молодых соотечественников в развитии и популяризации гуманитарного и экономического сотрудничества, народной дипломатии, продвижении объективной информации в средствах массовой информации", - уточнили в пресс-службе.

Осенью 2017 года в Дагестане прошел первый форум, направленный на консолидацию соотечественников, живущих за рубежом. Как сообщала ТАСС министр по национальной политике республики Татьяна Гамалей, в нем приняли участие выходцы из республики, проживающие в 11 странах. Тогда же было заявлено о планах по проведению первого молодежного форума соотечественников.