Новый спорткомплекс в Казбековском районе Дагестана построят по просьбе местной молодежи

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Строительство спорткомплекса с полем для мини-футбола и беговыми дорожками началось в селении Буртунай Казбековского района Дагестана, о создании новых спортивных объектов местные власти попросили представители молодежи, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации района.

"Проект предусматривает сооружение современного поля для мини-футбола с искусственным покрытием размером 42 на 22 метра. Рядом с полем на средства муниципального района будет построено здание спортивного комплекса площадью 648 кв. м. Просьба о строительстве спортивных объектов прозвучала на встрече (представителей районной администрации) с молодежью Буртуная, которая прошла совсем недавно - 6 августа, сейчас на месте полным ходом идут подготовительные планировочные работы", - рассказала представитель пресс-службы.

По ее словам, проект будет реализован с привлечением спонсорских средств АО "Черномортранснефть", которое выделило 3 млн рублей на строительство футбольного поля. "Сдать [поле] должны до конца года. По зданию спорткомплекса начаты проектные работы", - уточнила представитель районной администрации.