Минздрав разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал для работодателей рекомендации, которые позволят сократить среди работников употребление алкоголя с вредными последствиями. Главным результатом этой меры будет изменение отношения сотрудников к употреблению алкоголя как к необходимому атрибуту праздника. Соответствующие советы приводятся в корпоративных модельных программах "Укрепление здоровья работающих", с которыми ознакомился портал "Будущее России. Национальные проекты".

По убеждению разработчиков документа, именно рабочее место "предоставляет уникальные возможности для реализации профилактических стратегий, направленных на снижение вреда, наносимого алкоголем, поскольку большинство взрослых людей̆ проводят значительную часть своего времени на работе". При этом отмечается, что рабочее место может быть также и фактором риска избыточного употребления алкоголя. Одной из действенных мер для сокращения употребления алкоголя может стать организация безалкогольных корпоративных мероприятий.

"Данная практика может применяться как часть корпоративной̆ политики, либо как самостоятельное мероприятие. Основная идея - показать людям, что алкоголь - это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков. Проведение такого праздника требует творческого подхода, и может осуществляться самостоятельно или с привлечением сторонних организаций", - говорится в тексте документа.

Все это позволяет существенно снизить мотивацию сотрудников к употреблению алкоголя. Отвечать за реализацию такой меры могут отдел кадров, PR отдел или специализированные агентства. Сроки реализации этой программы определяются общим планом корпоративных мероприятий, а главным индикатором результата будет рост числа сотрудников с положительным отношением к безалкогольным праздникам.

"Принимает решение о формате и программе празднования, безусловно, руководство, иногда советуясь с подчиненными. В случае безалкогольной вечеринки не стоит делать сотрудникам "сюрприз": кто-то может рассчитывать на бесплатную выпивку, а кто-то даже принести с собой. Чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше предупредить о формате заранее и позаботиться о том, чтобы корпоратив не был запятнан разговорами о том, почему отсутствует выпивка. Поэтому лучше предупредить заранее, а точнее - оговорить положительные стороны планируемого мероприятия", - уточняется в тексте документа.

Создание нормативных и правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

Тесты, рекомендации и анти-реклама алкоголя

Тестирование на употребление алкоголя позволяет снизить количество несчастных случаев на производстве. Такие тестирования с использованием алкотестеров для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе уже используют в РФ на предприятиях и организациях, связанных с повышенным риском аварийных ситуаций. В соответствие с рекомендациями экспертов по корпоративных программам, использование тестирования позволяет выявить сотрудников, имеющих проблемное потребление алкоголя. Такие проверки могут проводиться планово с уведомлением персонала, в том числе накануне смен или выхода в рейс. Проверки могут быть случайные, без уведомления персонала, а также при подозрении на алкогольное опьянение. Кроме того, такие тестирования могут проводиться при несчастном случае.

"В случае отказа от прохождения теста, сотрудник считается позитивным", - уточняют создатели модельных программ. Индикатором результата этой меры является "количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 100 работающих; количество дней, пропущенных по немедицинским причинам на 100 работающих".

Для снижения доли сотрудников с риском пагубного употребления алкоголя в организациях, на рабочих местах можно также проводить консультации. Так, уровень употребления алкоголя может быть разделен на три зоны. "К "зеленой зоне" относятся работники, которые не употребляют алкоголь или употребляют его в умеренном количестве, учитывая требования обстоятельств. Работники "желтой зоны" чрезмерно употребляют алкоголь, не учитывая требований обстоятельств и с негативными последствиями. "Красная зона" сигнализирует о злоупотреблении алкоголем с выраженными негативными последствиями для сотрудника и/или окружающих, включая химическую зависимость", - говорится в тексте документа.

"Наиболее оптимальным способом выявления вышеуказанных зон является использование теста AUDIT, разработанного Всемирной организацией здравоохранения. Ответы на каждый вопрос оценить по снижению доли сотрудников в "красной зоне" по результатам теста AUDIT.

Кроме того, для повышения осведомленности работников о связанных с употреблением алкоголя рисках разработчики модельных корпоративных программ рекомендуют проводить коммуникационные кампании. "Научные данные показывают, что программы обучения и подготовки на рабочем месте могут эффективно влиять на поведение сотрудников, связанное с употреблением алкоголя. Важным аспектом информационной работы является также предоставление сведений о политике в отношении употребления алкоголя, о помощи, которую сотрудники могут получить на рабочем месте или о поддержке, предлагаемой сторонними организациями", - убеждены разработчики рекомендаций.

Результативность информационно-коммуникационных кампаний среди сотрудников можно оценить по повышению уровня осведомленности о риске потребления алкоголя.