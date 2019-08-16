В Чечне в день начала учебного года впервые пройдет акция "Тотальный ЕГЭ"

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Образовательная акция "Тотальный ЕГЭ" впервые пройдет в Грозном 1 сентября. Участники будут сдавать экзамен по четырем предметам на выбор, сообщили ТАСС в пятницу в образовательном центре Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ).

"1 сентября на площадке нашего вуза впервые в регионе пройдет образовательная акция "Тотальный ЕГЭ". Участники смогут проверить свои знания по четырем предметам на выбор: математике, профильному обществознанию, физике и русскому языку", - сказали в центре.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, участники акции будут сдавать экзамены с соблюдением формальной процедуры проведения (реальные бланки, паспорт, черная гелиевая ручка, длительность).

"Мы планируем, что в экзамене примут участие около 300 человек, здесь нет возрастных ограничений, участвовать может любой желающий узнать уровень своих знаний по тому или иному предмету и то, как бы он сдал экзамен будучи сейчас школьником", - добавил собеседник агентства.

Итоги экзамена будут подведены 14 сентября, также будут обнародованы имена тех, кто набрал 100 баллов.

Акция реализуется образовательной компанией MAXIMUM Education совместно с федеральной образовательной выставкой "Навигатор Поступления". "Тотальный ЕГЭ" будут сдавать в 18 регионах страны.