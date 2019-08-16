Новую школу построят в одном из крупнейших аулов Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 16 августа. /ТАСС/. Новая школа будет построена в ауле Кумыш - одном из крупнейших аулов Карачаево-Черкесии, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В ходе встречи принял решение о строительстве современной школы в одном из самых больших населенных пунктов района- ауле Кумыш", - написал он.

Глава региона также отметил, что в ходе рабочей поездки в Карачаевский район и встречи с местными жителями, объявил о реконструкции Дома культуры в ауле Нижняя Теберда, строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Учкулан, благоустройстве парка в ауле Кумыш и строительстве девяти спортивных площадок на территории района.

"Комплексное развитие территорий, создание комфортных условий проживания на селе - один из главных приоритетов в нашей работе", - добавил Темрезов.