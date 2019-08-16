Кузнецова призвала упростить получение незарегистрированных иностранных лекарств в России

Детский омбудсмен отметила, что родители систематически жалуются на нарушения сроков обеспечения препаратами и рассказывают о проблемах с получением рецептов и назначений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала облегчить приобретение россиянами незарегистрированных иностранных медикаментов, сообщила в пятницу пресс-служба детского омбудсмена. Кузнецова также рассчитывает, что правоохранительные органы объективно рассмотрят ситуацию с задержанием на почте женщины, которая приобрела через интернет препарат "Фризиум" для своего больного сына.

"Мы неоднократно обращались в Минздрав РФ, направляли предложения о необходимости упрощения процесса получения незарегистрированных препаратов, сокращения перечня необходимых документов и сроков регистрации ряда препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями. Очень надеемся, что предложенные нами меры будут приняты и в очень скором времени реализованы, что позволит обеспечить необходимыми лекарствами нуждающихся", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой. Детский омбудсмен отметила, что систематически получает обращения от родителей по вопросам обеспечения тяжелобольных детей лекарствами. В основном обращения касаются нарушения сроков обеспечения препаратами, проблем с получением рецептов и назначений, в том числе на незарегистрированные медикаменты.

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