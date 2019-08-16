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Кузнецова призвала упростить получение незарегистрированных иностранных лекарств в России

Детский омбудсмен отметила, что родители систематически жалуются на нарушения сроков обеспечения препаратами и рассказывают о проблемах с получением рецептов и назначений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала облегчить приобретение россиянами незарегистрированных иностранных медикаментов, сообщила в пятницу пресс-служба детского омбудсмена. Кузнецова также рассчитывает, что правоохранительные органы объективно рассмотрят ситуацию с задержанием на почте женщины, которая приобрела через интернет препарат "Фризиум" для своего больного сына.

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"Мы неоднократно обращались в Минздрав РФ, направляли предложения о необходимости упрощения процесса получения незарегистрированных препаратов, сокращения перечня необходимых документов и сроков регистрации ряда препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями. Очень надеемся, что предложенные нами меры будут приняты и в очень скором времени реализованы, что позволит обеспечить необходимыми лекарствами нуждающихся", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Детский омбудсмен отметила, что систематически получает обращения от родителей по вопросам обеспечения тяжелобольных детей лекарствами. В основном обращения касаются нарушения сроков обеспечения препаратами, проблем с получением рецептов и назначений, в том числе на незарегистрированные медикаменты.

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"В настоящий момент есть процедура получения лекарств, не зарегистрированных на территории России - для этого маме необходимо получить заключение консилиума врачей, а затем разрешение Минздрава. Но если такие ситуации все еще происходят, значит, эта процедура неэффективна. Либо сроки получения препарата затягиваются, либо сам механизм требует совершенствования", - подчеркнула Кузнецова.

Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава заявила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. В пресс-службе омбудсмена уточнили, что аппарат уполномоченного связался с Федеральной таможенной службой, после чего стало известно, что "медицинских назначений на данный препарат женщина предъявить не смогла". В этой связи ФТС России возбуждено уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ.

Этот случай стал вторым за последнее время - месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет, уголовное дело в отношении нее не возбуждали.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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