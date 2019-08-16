Первый молодежный арт-фестиваль Star Wings пройдет на Кубани в августе

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Первый молодежный арт-фестиваль Star Wings, который пройдет в Геленджике 20 и 21 августа, соберет около 5 тыс. участников и гостей - представителей культурного сообщества, спортсменов, поваров, певцов и актеров. Об этом сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

"На два дня Геленджик превратится в место притяжения талантливой молодежи, представителей культурного сообщества, спортсменов, поваров, певцов и актеров. Цель форума - объединение и поддержка молодых талантов. Территорию фестиваля составят тематические бульвары и улицы", - сообщили организаторы фестиваля.

На "Улице еды" можно будет попробовать национальную китайскую, вьетнамскую и корейскую кухню, "Спортивный бульвар" соберет спортсменов на мастер-классы и тренировки. Танцевальный флешмоб и выставка арт-объектов пройдут в "Модном квартале", а "Кинобульвар" подготовил короткометражные фильмы известных режиссеров. Кроме того, состоятся состязание барменов и мероприятия для дизайнеров.

"Ожидается, что фестиваль посетит более 5 тыс. человек - участников и гостей из разных городов России, а зрителями фестиваля станут жители 12 стран - в режиме реального времени будет организована прямая трансляция фестиваля. Специальными гостями и членами жюри, которым предстоит определить победителей, станут такие представители искусства и шоу-бизнеса, как Оксана Федорова, Галина Данелия, Анна Семенович, Елена Цуканова, Анастасия Стоцкая, Елена Захарова, Михаил Богдасаров, Борис Грачевский, Дмитрий Миллер и другие", - говорится в сообщении.

Посетителей фестиваля ожидают выступления известных артистов, огненное шоу, дискотека, фейерверк и голографическое представление. Форум откроется 20 августа конкурсом красоты и завершится гала-концертом с участием театра танца Аллы Духовой Todes, певцов Мари Краймбрери, Алексея Воробьева, группы Maruv, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, группы "Мохито" и скрипачки Вива Скрипки.