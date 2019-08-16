В Петербурге после реконструкции откроется школа, которая готовится отметить 120-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Школу в Петербурге, которая в следующем году отметит 120-летний юбилей, откроют после реконструкции к новому учебному году по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Прекрасная школа в центре города. Откровенно говоря, когда я ее смотрел в январе, я думал, как можно здесь сделать уютно и хорошо, но [после реконструкции] добавили хорошее современное оборудование, сделали хороший дизайн - ребята придут с большим удовольствием", - сказал Беглов по итогам контрольного объезда социальных объектов Адмиралтейского района города, добавив, что считает свое поручение выполненным.

В январе Беглов посетил школу и дал поручение обеспечить завершение работ по ее капитальному ремонту. Здание школы находилось на капитальном ремонте с 2015 года. Учебный процесс пришлось на несколько лет перенести на площадки других образовательных учреждений - учителя и ученики испытывали неудобства.

"С 2016 года мы находимся на капитальном ремонте, и учебный процесс был организован на трех площадках (в зданиях трех школ). В условиях 15-20-минутной перемены представьте себе педагога, который перебегает из здания в здание, особенно зимой. Мы с нетерпением ждем второго сентября для того, чтобы наконец объединиться", - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №255 Любовь Булатова.

За время реконструкции стоимостью свыше 226 млн рублей в школе укрепили фундамент, заменили чердачное перекрытие, а также деревянные межэтажные перекрытия, укрепили несущие стены, обеспечили здание современными системами электроснабжения, водоснабжения и безопасности, провели отделочные работы. Учебное заведение оснастили современным инновационным оборудованием.

Как рассказала Любовь Булатова, для школы открываются большие возможности для организации учебного процесса на современном уровне, а также для дополнительного образования. "У нас оборудуется лаборатория прототипирования и кабинет робототехники, где дети и во второй, и в первой половине дня имеют возможность заниматься3D-моделированием, электроникой, 3D-печатью. Также у нас интернет вещей представлен умной теплицей и школьной метеостанцией", - сказала она. В сентябре в обновленном учреждении на 450 мест откроются 17 классов.