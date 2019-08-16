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Северный Кавказ

Выставка музея Ингушетии "Сакля горцев XIX века" пополнилась новыми экспонатами

Экспозицию пополнили предметы быта ингушей примерно начала XIX-XX веков

МАГАС, 16 августа. /ТАСС/. Музейно-образовательный проект "Сакля горцев XIX века" Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополнилась новыми предметами быта. Об этом в пятницу рассказала ТАСС автор проекта и замдиректора музея Ася Евлоева.

"Наша экспозиция "Сакля горцев XIX века" пополнилась новыми экспонатами - предметами быта ингушей примерно начала XIX-XX веков. В воссозданной сакле теперь появились медные кувшин, таз, чаши, очажная цепь, деревянный черпак, шумовка и многое другое. Любой, даже самый маленький предмет, для нас ценен, потому что детали позволяют зрителям окунуться в быт ингушей той эпохи, понять как они жили", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, также разработан новый проект по сбору предметов быта ингушей того времени у населения региона. "Во многих домах еще остались предметы быта XIX века, начала XX, наш проект предполагает передачу в музей этих экспонатов, которые, возможно, не представляют большой материальной ценности, но очень важны для сохранения нашей истории", - резюмировала Евлоева.

Выставочный проект разработан с целью демонстрации предметов этнографии и ингушского быта, материальной и духовной культуры ингушей, утерянных в результате депортации этого народа в 1944 году в Среднюю Азию и осетино-ингушского конфликта 1992 года.

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