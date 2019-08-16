Губернатор Ульяновской области поручил проверить подсолнечное масло в сельских магазинах

УЛЬЯНОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты проверят растительное масло в сельских магазинах Ульяновской области в связи с отравлением семи жителей региона, предположительно, этим продуктом. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее семь человек, в том числе два ребенка, были госпитализированы в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и детскую клиническую больницу. Все они употребляли в пищу растительное масло домашнего производства.

"Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал срочное поручение Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента. Он также поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона уточнили, что губернатор взял дело на личный контроль.

Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности прокурора Тереньгульского района региона Виталий Сураев, еще одна женщина умерла ранее - 3 августа, пока нельзя утверждать, что эти события связаны.