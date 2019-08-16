СПЧ просит проверить законность привлечения к ответственности участников митинга 27 июля

"Правозащитники имеют основания полагать, что в отношении задержанных на митинге 27 июля законодательство об административных правонарушениях было применено неправильно", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность привлечения участников несанкционированного митинга 27 июля в Москве к административной ответственности.

Согласно закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", участникам публичных мероприятий запрещено скрывать свое лицо, иметь при себе оружие и боеприпасы, а также находиться в состоянии опьянения.

"Членами совета не было выявлено свидетельств того, чтобы большое число участников несанкционированного массового шествия по центральным улицам г. Москвы 27 июля 2019 г. находились в состоянии опьянения, либо скрывали свои лица, а обнаружение у участников мероприятия запрещенных предметов было (судя по информации ГУ МВД России по г. Москве) ограничено всего несколькими случаями", - отмечает СПЧ.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек за участие в ней, 89 из них были отправлены под административный арест. Всего, по данным полиции, на акцию пришли более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.