Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Работодателям предлагается ограничить реализацию на предприятиях продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара, в частности, газированных напитков и картофельных чипсов. Соответствующие рекомендации приводятся в корпоративных модельных программах "Укрепление здоровья работающих", с которыми ознакомился портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает информационное агентство ТАСС.

"Провести анализ ассортимента столовой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи готовых продуктов питания. Исключить из ассортимента продажи продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики и другие", - говорится в соответствующем разделе.

В качестве альтернативы предлагается включить в рацион питания работников продукты для здорового перекуса: овощной соломки, йогуртов с содержанием жира менее 2,5%, яблочных чипсов или хрустил, зерновых батончиков и т.д.

В программе также рекомендуется периодически проводить тематические дни и акции по популяризации здорового питания, организовывать соревнования между работниками на лучшие рецепты блюд, организовывать доставку здорового питания на рабочие места, а также обучать сотрудников основам рациона здорового питания.

Создание нормативных и правовых документов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.