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Ведущий "Права голоса" на ТВЦ Роман Бабаян переходит на НТВ

Он будет вести общественно-политическое ток-шоу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ведущий программы "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян продолжит работу в новом проекте на телеканале НТВ.

"Я перехожу с канала ТВЦ на НТВ, это решение было принято еще несколько месяцев назад. Это будет общественно-политическое ток-шоу, практически то же самое, что я делал на ТВЦ, но это будет немножечко другая программа. Со мной ушла часть моей команды, она также будет работать со мной на новом проекте", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва" в пятницу, добавив, что название нового ток-шоу еще обсуждается.

Бабаян отметил, что причиной перехода на другой телеканал стало предложение от НТВ. "Ничего необычного. Десять лет мы отработали [на телеканале "ТВ Центр"]. Получили предложение перейти на канал НТВ, и мы его приняли", - пояснил он.

В июне 2019 года Роман Бабаян был назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Журналист был ведущим программы "Право голоса" на ТВЦ с 2009 года.

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