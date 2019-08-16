Прокуратура Ленобласти выявила первое нарушение при подготовке к муниципальным выборам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Прокуратура в Ленинградской области выявила первое с начала предвыборной кампании нарушение в рамках подготовки к муниципальным выборам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу, речь идет о муниципальном округе Горбунковское сельское поселение, глава администрации которого оштрафован за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям.

"Нарушения были выявлены в рамках надзорной деятельности. В отношении и.о. главы местной администрации МО Горбунковское сельское поселение прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.21 КоАП РФ ("Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям"), по результатам рассмотрения которого доводы прокурора признаны судом обоснованными, и и.о. главы администрации поселения привлечен к штрафу в размере 30 тысяч рублей", - сказали в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, администрация МО не осуществила финансирование подготовки к выборам в установленный законом 10-дневный срок со дня опубликования информации о начале выборов в муниципальном округе. Деньги должны были поступить на счет территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ломоносовского муниципального района, к которому относится МО Горбунковское сельское поселение. По результатам принятых мер прокурорского реагирования нарушения законодательства уже устранены. По данным прокуратуры, это первое нарушение за время проведения предвыборной кампании в Ленинградской области.

В единый день голосования, 8 сентября, в Ленинградской области пройдут выборы муниципальных депутатов в 177 муниципалитетах из 18 районов области.