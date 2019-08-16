И.о. главы Минкультуры Испании заявил, что обвинения против Доминго не доказаны

ТАСС, 16 августа. Исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао считает, что не стоит делать поспешных выводов в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении Пласидо Доминго, поскольку они не подкреплены доказательствами и исходят от анонимных лиц. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

"Думаю, что когда кто-то делает заявления, для этого есть какая-то причина, но он должен доказать это, поскольку речь идет о добром имени и стиле поведения человека", - приводит издание слова Гирао.

"Мне не нравятся анонимные обвинения", - сказал и. о. министра. Он добавил, что уважает права женщин, выступивших с обвинениями в адрес певца, но задался вопросом относительно мотивов, которые побудили их сделать это.

"В правовой системе существует презумпция невиновности", - напомнил Гирао, имея в виду принцип, согласно которому человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. При этом и.о. министра отметил, что иногда человек оказывается скомпрометирован в глазах общества из-за сообщений в теленовостях. Он обратил внимание на ущерб для репутации, который могут нанести подобные обвинения.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили агентству AP, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место и на территории США.

78-летний Доминго в распространенном через АП заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.