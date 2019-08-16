Активисты-экологи подвергли критике принца Гарри за полеты на частном самолете

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Британские экологические активисты подвергли острой критике принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550. Об этом сообщила газета The Sun.

Природозащитники обратили внимание на объем выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, который в разы выше у бизнес-джета (из расчета на одного пассажира), чем у такого среднемагистрального пассажирского самолета, как Airbus A319.

"Герцог Сассекский говорит замечательные и мотивирующие слова о защите окружающей среды, а затем летит на отдых в европейский пункт назначения на частном самолете. Он мог сесть на поезд, а затем на корабль. И это было бы прекрасной возможностью подать изумительный пример", - сказал активист организации "Друзья Земли" (Friends of the Earth) Аарон Кили.

Издание отмечает, что в конце июля Гарри посещал палаточный лагерь Google на Сицилии, где он выступил с речью и призвал к защите природы. Как утверждается, технологический гигант взял на себя транспортные расходы и оплатил Гарри полет на самолете бизнес-класса и вертолете. В том же месяце британский принц написал в Instagram: "На Земле проживает около 7,7 млрд человек, поэтому каждое решение, каждый шаг, каждый поступок способны изменить мир к лучшему".

"Люди, выступающие с заявлениями, которые посвящены проблемам изменения климата, должны отдавать себе отчет о размере собственного вклада в дело сокращения выбросов углекислого газа. Увеличение количества рейсов во многом связано с тем, что обеспеченные люди стали летать больше", - сказал профессор по экологии Университетского колледжа Лондона Пол Икинс.

The Sun указала, что Гарри и его супруга вернулись из Испании в понедельник, где Меган отпраздновала свой 38-й день рождения. Пара взяла также с собой их сына Арчи, который появился на свет в мае этого года.