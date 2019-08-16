"Русгидро" к 10-летию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС откроет Сквер Памяти

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Память 75 энергетиков, погибших 10 лет назад в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 17 августа почтят на станции и в поселке Черемушки в Хакасии. "Русгидро" в этот день откроет на набережной Енисея Сквер Памяти, в центре которого установлена мемориальная композиция с именами всех погибших энергетиков и энергоремонтников станции.

Как сообщили ТАСС в "Русгидро", Сквер Памяти в поселке Черемушки будет открыт по просьбе членов семей и пострадавших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Участие в открытии мемориала в субботу примет глава генерирующей компании Николай Шульгинов.

Крупная авария на станции произошла 17 августа 2009 года. В результате разрушения крепления крышки турбины потоком воды был выброшен со своего места гидроагрегат №2, вода затопила машинный зал станции. Погибли 75 человек из числа персонала ГЭС и сотрудников ремонтных организаций. Все десять гидроагрегатов были повреждены, работа электростанции остановилась.

Восстановление станции

Ремонтно-восстановительные работы на станции организовали незамедлительно после аварии, их первый этап завершился в 2010 году запуском четырех отремонтированных гидроагрегатов, которые менее всего пострадали в аварии. Полностью станцию восстановили в 2014 году, достигнув проектной установленной мощности 6400 МВт, все работы по комплексному восстановлению станции завершилиь в 2017 году.

Кроме того, в компании было принято решение не ограничиваться восстановлением поврежденного оборудования, а провести глубокую модернизацию всей ГЭС. В результате заменили все десять гидроагрегатов станции, силовые трансформаторы, построили новое распределительное устройство, создали современную автоматизированную систему управления технологическим процессами.

В настоящее время обновленная Саяно-Шушенская ГЭС - одна из самых мощных, современных и безопасных гидроэлектростанций России, крупнейший источник высокоманевренной мощности в Единой энергосистеме России. Станция вносит значимый вклад в развитие экономики Сибири и всей страны, обеспечивая около 10% общей генерации Объединенной энергосистемы Сибири.

Социальная ответственность

С первого дня после аварии "Русгидро" стала оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Были назначены единовременные выплаты, ежемесячные стипендии детям, пособия семьям с детьми. Кроме того, компания помогла семьям погибших и пострадавших в погашении кредитов, покупке квартир, трудоустройстве.

Одновременно "Русгидро" реализовало большую программу комплексного развития социальной инфраструктуры поселка энергетиков Черемушки. Полностью обновили существующие в поселке социальные объекты, дороги, детские площадки, открыли и оснастили оборудованием лабораторию гидротехнических сооружений Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета, построили центр развития зимних видов спорта и новую набережную.

"Это позволило создать комфортные условия жизни гидроэнергетиков и всех жителей поселка", - отметили в компании.

О компании

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в группу, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.

Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии является первой в каскаде енисейских гидроэлектростанций и одной из крупнейших в мире.