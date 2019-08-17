Дороги в Красноармейском районе Приморья освободились от воды

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Дороги в Красноармейском районе на севере Приморского края полностью освободились от воды к утру субботы, проезд ко всем населенным пунктам восстановлен, сообщил ТАСС первый заместитель главы района Вадим Седых.

"Актуальное количество подтопленных домов и огородов пока уточняем, но могу сказать, что на утро во все села есть проезд. Вода сошла с последней подтопленной дороги Рощино - Лимонники. Всего у нас вчера были три дороги затоплены, сегодня вода спала", - сообщил Седых.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Приморского гидрометцентра, наиболее сильные дожди минувшей ночью прошли в Тернейском районе (север края), где выпало 52 мм осадков. Также сильные дожди отмечались в Дальнереченске, Лесозаводске, Анучинском, Яковлевском и Чугуевском районах. В течение дня наиболее вероятно выпадение осадков на севере края - в Тернейском, Пожарском и Красноармейском районах.

Два мощных тайфуна "Кроса" и "Лекима" продолжают оказывать влияние на погоду на юге Дальнего Востока. В Приморье из-за паводка в пятницу было нарушено транспортное сообщение в девяти районах. Режим ЧС локального и муниципального уровня ввели власти Уссурийска, Лесозаводска и Октябрьского района. На утро субботы остаются подтопленными около 130 домов и более 460 подворий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, все подтопления имеют характер дождевого паводка. Разливов рек с затоплением жилых домов пока нет.