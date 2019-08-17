Журналист Playboy и CNN подаст в суд на Белый дом за приостановление действия его пропуска

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик в телекомпании CNN Брайан Карем собирается подать в суд на Белый дом за приостановление действия его постоянного пропуска, необходимого для посещения открытых для прессы мероприятий в резиденции президента США. Об этом Карем написал в пятницу в Twitter.

"Только что получил известие от Белого дома, [который] принял окончательное решение о приостановлении действия моего постоянного пропуска на 30 дней <...>. Теперь мы пойдем в суд", - написал он.

В начале августа Карем написал в Twitter, что он получил сообщение от Белого дома, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Позднее в интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника президента США Дональда Трампа. Однако сам Карем считает, что это "не настоящая проблема".

Как пишет журнал The Hollywood Reporter, 9 августа Карем обжаловал решение властей, написав соответствующее письмо пресс-секретарю Белого дома Стефани Гришэм. 16 августа Карем узнал, что его прошение было отклонено.

Подобное лишение журналистов пропуска в Белый дом не первый случай. 8 ноября 2018 года корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста был временно лишен своего постоянного пропуска из-за перепалки с Трампом во время пресс-конференции. Как заявила Сара Сандерс, тогда занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, журналист мешал девушке, работавшей в вашингтонской резиденции президента в качестве стажера, забрать у него микрофон. CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне к Трампу и ряду представителей его администрации, требуя вернуть Акосте пропуск.

20 ноября в CNN информировали, что пропуск Акосты в Белый дом полностью восстановлен и телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США на этот счет.