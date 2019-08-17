В Крыму обнаружили новые участки пещеры "Таврида", где нашли останки древних животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Новые участки пещеры "Таврида" в Крыму, где были обнаружены останки древних животных, установили ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ), сообщил в субботу ТАСС председатель Совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин.

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

В ней обнаружены останки древних животных, в том числе кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. В мае 2019 года Самохин сообщал ТАСС о намерениях найти продолжение пещеры.

"Мы нашли новые, ранее неизвестные участки пещеры. Приборы показывают, что есть полости обширные в трех местах, которые тянутся с юга на север, что подтвердило нашу теорию", - сообщил Самохин, который также является старшим преподавателем кафедры землевладения и геоморфологии КФУ.

По его словам, исследования проводились с земли над пещерой, обнаруженные полости и их протяженность будут исследованы непосредственно после спуска под землю в конце августа 2019 года.

Самохин не исключил, что, возможно, пещера соединялась с пещерой "Волчий грот", где в 1879-1880 годах Константином Мережковским, братом известного писателя и философа Дмитрия Мережковского, была обнаружена стоянка древнего человека. Она находится примерно в 10-12 км от пещеры "Таврида" и ранее не исследовалась спелеологами. В ней были обнаружены кости диких животных, кремниевые орудия, которым примерно 100 тыс. лет.