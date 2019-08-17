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Бывший генеральный директор "Рустави 2" основал новую телекомпанию

Она получила название "Мтавари архи"
Николоз Гварамия REUTERS/David Mdzinarishvili
Описание
Николоз Гварамия
© REUTERS/David Mdzinarishvili

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия в субботу заявил о создании телекомпании "Мтавари архи".

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"Основана телекомпания "Мтавари архи". Владельцем контрольного пакета акций являюсь я, ваш покорный слуга. Эта композиция долей является временной и условной. Очень скоро вы узнаете об инвесторах, здании, частоте и, я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии", - написал Гварамия на своей странице в Facebook.

Гварамия был генеральным директором "Рустави 2" с 2012 года. 18 июля телеканал полностью отошел к прежнему владельцу Кибару Халваши, после этого Гварамию уволили с должности генерального директора.

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