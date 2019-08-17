Власти Хабаровского края сообщили, что рост уровня воды в реке Амур замедляется

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Рост уровня воды в Амуре на территории Хабаровского края стал постепенно замедляться, основные волны паводка миновали. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Рост уровня Амура стал постепенно замедляться. Основные волны паводка уже миновали. Сейчас на реку влияют новые притоки от дождей, прошедших в бассейне Уссури и южных районах, которые были вызваны остаточными явлениями двух мощных циклонов "Лекима" и "Кроса", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что за двое суток в южных и центральных районах Хабаровского края выпало до 100 мм осадков (60-80% месячной нормы). Самая сложная обстановка, по оценке спасателей, складывается в Хабаровском, Нанайском и Бикинском районах, а также в краевом центре. Здесь продолжается подтопление дворов и домов. В Бикинском районе из-за подтоплений введен режим ЧС.

"По прогнозам синоптиков, уровень Амура у города по-прежнему может составить от 630 до 680 см, однако появилась вероятность, что паводок пройдет по нижней границе отметок, то есть уровень не превысит 630 см. В верховьях реки уже наметился спад воды. Поэтому, как только дожди прекратятся, притоки Амура сразу ослабнут", - сообщили в краевом правительстве.

По данным гидрологов, уровень Амура у Хабаровска на 13:00 субботы (6:00 мск) составил 585 см, прибавив 6 см. В ближайшие сутки ожидается рост уровня еще на 5-10 см.