El Pais: опера Мадрида выразила поддержку Пласидо Доминго

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Королевский театр Мадрида выступил в защиту певца Пласидо Доминго, в отношении которого были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в субботу газета El Pais .

По ее информации, главный оперный театр Мадрида выразил "полную нетерпимость к любому поведению, которое может подразумевать насилие или сексуальные домогательства, и [выразил] абсолютную солидарность с жертвами этих действий".

Одновременно с этим опера "считает, что обвинения, которые появляются в отношении данного типа поведения, учитывая их последствия, должны быть обоснованными и доказанными в соответствующих инстанциях", - добавили в театре. В связи с этим мадридская опера не стала отменять участие тенора в намеченных представлениях.

В пятницу в защиту Доминго также выступил исполняющий обязанности министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао. И.о. главы ведомства считает, что не стоит делать поспешных выводов в связи с обвинениями в отношении певца, поскольку они не подкреплены доказательствами и исходят от анонимных лиц.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили агентству Associated Press, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место и на территории США.

78-летний Доминго в распространенном через агентство заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.