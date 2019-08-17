Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве. Массовая протестная акция проходит под лозунгами: "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан", передает корреспондент ТАСС.

В манифестации принимает участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие представители руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики, общественные деятели.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД, митинг собрал около 4 тыс. человек.

"Главный лозунг - ни одного голоса "Единой России", - подчеркнул Зюганов. Он высоко оценил действия губернаторов Иркутской и Орловской областей - представителей КПРФ Сергея Левченко и Андрея Клычкова, а также напомнил о "потрясающем опыте" генерального директора "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина. "Честные выборы - это диалог, программа и честный диспут на телеканалах, - подчеркнул политик. - Это сплоченность всех государственно-патриотических сил".

"Когда мы придем в Мосгордуму, это будет сильный законодательный орган, действенного контроля над мэрией", - заявил, со своей стороны, кандидат в столичный парламент Вадим Кумин. Он призвал "записываться в наблюдатели и вместо какого-то "белого счетчика", который считает нам тут митинги, создать "красный счетчик", который будет считать итоги выборов". Эта идея была поддержана манифестантами.

В ходе митинга состоялась традиционная церемония вручения партбилетов молодым людям, недавно вступившим в КПРФ. Прозвучал "Марш защитников Москвы" в исполнении музыканта Михаила Гаврилова. Среди митингующих выделялся партиец с косой, одетый в черную робу с надписью "Коррупция".

Организаторами митинга выступили ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты КПРФ, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, движение "Русский Лад" в коалиции с рядом левых, народно-патриотических общественных организаций.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).