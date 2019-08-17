В Москве презентуют документальный фильм о Кавказе, снятый блогерами в экспедиции

ПЯТИГОРСК, 17 августа /ТАСС/. Выставку фотографий и документальный фильм о Кавказе презентуют осенью в Москве участники экспедиции "Маршруты России", которые в течение двух недель путешествуют по Северному Кавказу, сообщили в субботу организаторы экспедиции.

"Завершился первый этап экспедиции "Маршрутов России". Осенью в Москве пройдет выставка фотографий и презентация документального фильма о Кавказе, снятых во время экспедиции", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, во время первого этапа экспедиции участники встретились с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым, посетили молодежный форум "Машук". Кроме того, им удалось встретить рассвет на плато Бермамыт (КЧР), покататься на скейтах по горному серпантину, поснимать ночное небо над Эльбрусом и падающие Персеиды.

"Развитие туризма имеет большое значение для государства в целом и для регионов. Россия располагает огромным туристическим потенциалом, а уникальная природа Кавказа делает его одним из самых перспективных направлений для внутреннего туризма", - приводят в сообщении слова участницы экспедиции Марии Мамаевой.

Участники второго этапа, который продлится с 17 по 24 августа, посетят Даргавс - древний "город мертвых" в Северной Осетии, горную часть Ингушетии с древнейшими храмами и родовыми башнями, самое большое высокогорное озеро на территории Европы - Кезеной-Ам (находится на границе Чечни и Дагестана), поплавают по одному из глубочайших в мире каньонов и поднимутся на загадочный бархан - Сарыкум (Дагестан).

Об экспедиции

8 августа около 50 молодых блогеров, журналистов и лидеров общественного мнения из 15 регионов России отправились в этнотуристическую экспедицию по Северному Кавказу. Они приехали из Владимира, Калининграда, Красноярского края, Московской, Нижегородской, Орловской и Челябинской областей, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашской Республики. Среди них - Виталий Климов, Михаил Гассиев, Эрика Кавай, Макс Безуглый, Дмитрий Климов.

Маршруты России - проект федерального агентства по делам молодежи, направленный на развитие внутреннего туризма в Российской Федерации. Экспедиция проводится с целью развития туристических маршрутов, диалога национальных культур и популяризации курортов Северного Кавказа. Первый этап экспедиции проходил с 8 по 15 августа.