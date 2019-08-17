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В Гидрометцентре предупредили о высокой опасности прохождения паводка в Сочи

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее сильно может пострадать Лазаревский район
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© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сильные ливни могут привести к паводку в Лазаревском районе Сочи, население своевременно получает предупреждения о погодной обстановке. Об этом ТАСС в субботу сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Интенсивные осадки прогнозируются в районе Большого Сочи. Ситуация будет зависеть от того, на каких склонах гор выпадут осадки. Если все-таки на поймах тех рек, которые впадают в Черное море, тогда наиболее сильно может пострадать Лазаревский район Сочи", - сказал он.

По словам Вильфанда, в этом районе возможно схождение селей и очень мощные потоки могут привести к подтоплению населенных пунктов, которые находятся в поймах рек.

"Там сейчас очень много отдыхающих. Поэтому все палаточные лагеря, все сейчас оттуда эвакуируются. Если не будет такого сильного паводка - замечательно, но опасность велика. Нужно слушать сигналы предупреждения", - отметил собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что местные метеорологи тщательно в режиме реального времени следят за ситуацией, а население своевременно информируется об опасности.

В пятницу спасатели объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи: с пятницы и до понедельника на курорте ожидаются ливни с грозами и градом, подъем воды в реках, сели, над Черным морем возможны смерчи. По информации пресс-службы мэрии курорта, все службы жизнеобеспечения Сочи переведены в режим повышенной готовности, подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей.

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