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Превышение допустимых уровней облучения у врачей после ЧП в Северодвинске не выявлено

Как сообщили в Минздраве РФ, всего был обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обследовали 91 медицинского работника после ЧП в Северодвинске, мониторинг состояния медиков не выявил случаев превышения у них допустимых уровней радиационного облучения, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава России.

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"Специальные аварийные медико-дозиметрические бригады специалистов ФМБА России <...> с 8 по 16 августа в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния здоровья медицинских работников. Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе Минздрава России также уточнили, что обследование медиков, оказывавших помощь в ликвидации последствий аварии, специалисты ФМБА России проводили по поручению главы министерства Вероники Скворцовой. Ранее в пресс-службе администрации Архангельской области ТАСС сообщали, что медики сами выразили желание пройти обследование. Расходы на его проведение взяло на себя правительство региона.

"20 медицинских работников прошли специальное дополнительное обследование в условиях ФМБЦ им. Бурназяна в Москве. Исследования провели на спектрометре ионизирующих излучений человека (СИЧ). Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней не было выявлено ни в одном случае. Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается", - уточняется в тексте сообщения.

В новость были внесены изменения (13:35 мск) - добавлены подробности.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
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