Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества, для своего тяжелобольного ребенка. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.
"В связи с возбуждением уголовного дела московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура РФ поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения, - сказала Короткова. - Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке".
По словам Коротковой, проверка находится на контроле Генпрокуратуры России.
Ранее замдиректора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет.
По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.
В свою очередь в Федеральной таможенной службе сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов") по факту незаконного ввоза на территорию РФ препарата "Фризиум", который не зарегистрирован в России, а задержанная при попытке получить препарат женщина проходит по делу как свидетель.