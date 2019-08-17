Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества, для своего тяжелобольного ребенка. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"В связи с возбуждением уголовного дела московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура РФ поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения, - сказала Короткова. - Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке".

По словам Коротковой, проверка находится на контроле Генпрокуратуры России.