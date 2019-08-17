Минприроды: решения о пересмотре границ Сочинского нацпарка пока нет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России пока не принимало никаких решений относительно границ особо охраняемой природной территории "Сочинский национальный парк", которые могли бы сократить земли, арендуемые представителями турбизнеса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минприроды готовит новую версию положения "О Сочинском национальном парке". Новый документ может перевести часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом "Роза Хутор" структурам для развития спорта и туризма, в заповедные. Это означает, что бизнес не сможет построить там объекты социально-культурного назначения.

"Пока таковое решение не принято, говорить о каких-либо пересмотрах договоренностей с ООО "Роза Хутор" и другими арендаторами преждевременно", - сказали ТАСС в Минприроды.

По словам собеседника агентства, проект положения "О Сочинском национальном парке" в настоящее время проходит процедуру разработки в департаменте государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды России.

"Определение функционального зонирования ООПТ - прерогатива научно-технического совета Федерального государственного бюджетного учреждения, в управлении которого находится ООПТ (ФГБУ "Сочинский национальный парк" - прим. ТАСС), после чего решение научно-технического совета рассматривается и утверждается Министерством природных ресурсов и экологии РФ", - пояснили в пресс-службе.