Жаркая погода ждет жителей европейской части России на новой рабочей неделе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Погода на европейской территории России на неделе с 19 по 25 августа будет значительно теплее наблюдаемой в последние недели. В Москве к четвергу, 22 августа, столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов тепла, сообщил ТАСС в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ожидаем заметное потепление на европейской территории России, в том числе в центре страны. По прогнозу Гидрометцентра, если смотреть прогностические аномалии, то получается, что практически вся страна окрашена в розовый и красный цвет. Это значит, что температура [будет] выше нормы", - рассказал он.

По словам Вильфанда, только на самом юго-востоке страны температура будет около и ниже нормы, а "все остальные регионы с комфортной температурой".

"Для Москвы это особенно актуально, потому что жители города как-то не очень радуются текущему лету. После прохладных выходных с дождями тем острее будет радость от по-настоящему теплой погоды", - сказал собеседник ТАСС.

Начиная со вторника, 20 августа, температура в столице будет достигать 25 градусов тепла. "Мы прогнозируем, что в четверг, самый жаркий день, будет 24-29 градусов. Может ли быть 30 градусов? Может быть, вполне. Но, скорее всего, все-таки 27 градусов. Я думаю, что и это замечательно", - сказал он.

В целом, благодаря антициклону, существенных осадков на европейской территории России не ожидается, небо будет ясным. Жаркие дни ожидают жителей Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья - температура составит от 32 до 38 градусов тепла.