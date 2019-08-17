В Гидрометцентре сообщили, что подтопление в Приморье продолжится в ближайшие дни

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Приморье будет оставаться сложной в ближайшие два-три дня: из-за подъема уровня рек возможно подтопление населенных пунктов и объектов инфраструктуры, сельхозугодий. Об этом ТАСС в субботу сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Опосредованное влияние тайфуна "Кроса" плюс естественные синоптические условия обусловливают мощные осадки. В некоторых пунктах Приморья за сутки выпало до 125 мм осадков <...> До 18 августа на реках северных, южных и западных районов Приморского края продолжится формирование дождевого паводка. В общем, пока там ситуация неспокойная", - сказал он.

По словам Вильфанда, вышедшие из берегов реки окружают населенные пункты и хотя обычная жизнь в них нарушена, но "ничего критичного нет".

"Начиная уже с сегодняшнего дня, тайфун поворачивает на восток, в Японское море. Наши метеорологи отмечают, что если бы его траектория пролегала на несколько градусов западнее, то ситуация была бы гораздо более проблемной", - отметил он.