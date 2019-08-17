Второго пилота аварийно севшего Airbus A321 выписали из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно, сообщил в субботу ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Они каждый у меня — граненый бриллиант".

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

Ранее сообщалось, что Георгий Мурзин госпитализирован с ушибами груди.

"Он лечится амбулаторно, все с ним хорошо", - сказал Скуратов.

Ранее корреспондент ТАСС со стадиона "Екатеринбург-Арена" сообщал, что в субботу весь экипаж, включая командира аэробуса A321 Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, вышел на поле в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги под овации болельщиков команд "Урал" (Екатеринбург) и "Крылья Советов" (Самара). Пилоты и бортпроводники поприветствовали болельщиков в ответ и сделали совместные фотографии с участниками матча. Юсупов нанес первый символический удар по мячу.