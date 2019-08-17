В Швеции почтили память воинов, погибших в битве при Стекете 1719 года

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Торжественное мероприятие по случаю 300-летия битвы при Стекете - одной из многих баталий Северной войны 1700-1721 годов - состоялось в субботу на острове Скугсё южной части Стокгольмского архипелага. Памятная церемония была организована у мемориала на берегу пролива Баггенстекет Товарищеским объединением офицеров Сёдерманландского полка. На ней присутствовали представители посольства России в королевстве.

К мемориалу, который расположен на высоком берегу под вековыми соснами, возложили цветы. Затем под звуки военных маршей состоялся парад старинных и современных знамен. Гостям устроили экскурсию по местам боев, где теперь находится природный заповедник, и угостили фирменным армейским блюдом - солдатским гороховым супом, приготовленным на стоявшей поблизости полевой кухне.

"Наш Сёдерманландский полк участвовал в битве при Стекете. И хотя он уже расформирован, мы регулярно устраиваем церемонии памяти его офицеров и солдат", - рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов мероприятия генерал-полковник Як Каллак.

Битва при Стекете

Битва при Стекете 13 августа 1719 года - это морское и сухопутное сражение в ведущем в Стокгольм проливе Баггенстекет. Летом того года российский гребной флот под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина атаковал шведское побережье к северу и югу от Стокгольма. В маневре участвовало более 150 кораблей с десантом численностью 26 тыс. человек.

В результате боевых действий, продолжавшихся больше месяца, было уничтожено много металлургических и орудийных заводов, захвачены торговые суда и другие трофеи. А шведское правительство обратилось к Петру I с просьбой прекратить военные действия и продолжать мирные переговоры.

В историографии обеих стран сражение при Стекете расценивается как безоговорочная победа. В официальной истории Северной войны, которую собственноручно редактировал Петр I, этот бой отмечен как одно из самых значительных событий года, а за участие в битве были награждены многие российские военные. В то же время шведские историки считают, что это сражение было выиграно ими и именно благодаря ему удалось отразить вторжение русских войск в Стокгольм.

Сотрудничество историков

Как отметил в своем выступлении посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев, различия в российских и шведских источниках, возможно, существовали бы и по сей день, если бы не 10-летние кропотливые археологические исследования, завершившиеся здесь в 2013 году. Тесное сотрудничество российских и шведских исследователей, работа с российскими архивными источниками 1719 года позволили пролить новый свет на события тех лет. Удалось выяснить, какие задачи стояли перед российскими войсками, как проходила битва, было найдено ранее неизвестное место продолжения боя и уточнены потери обеих сторон. Шведские эксперты в российских архивах лично ознакомились с инструкциями адмирала Апраксина своим войскам, в которых ничего не говорилось о планах дальнейшего наступления на Стокгольм.

"Мы всегда выступали за сотрудничество между нашими учеными, исследователями, историками. Россия открыта для таких контактов, поскольку мы глубоко убеждены, что взаимодействие в научной сфере, совместное заполнение лакун нашей общей истории - один из наиболее эффективных инструментов в планомерной работе налаживания диалога и расширения знаний друг о друге. Тем более, что для этого есть огромный потенциал", - сказал дипломат.

Посол напомнил, что в следующем году мир отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны - события, унесшего несоизмеримо больше жизней, чем Северная война в XVIII веке. "К сожалению, историография этой войны, как и оценки битвы при Стекете, до сих пор не лишена серьезных разночтений среди не только бывших противников, но и союзников. Мы с вами не можем не замечать, что некоторые страны, преследуя узкополитические цели, предпринимают попытки переписать итоги войны, дать новые и не совсем объективные оценки событиям, унесшим жизни более 70 млн людей. И это лишний раз подтверждает ценность развития контактов между исследователями разных стран, равно как и поиск исторического консенсуса, в том числе и по таким сложным вопросам", - подчеркнул Татаринцев.

"Я искренне надеюсь, что, несмотря на известные трудности в наших двусторонних отношениях, пути решения которых лишь обозначились в последнее время, представители шведского руководства примут приглашение на торжества в Москве по случаю 75-летия Победы и почтут память всех тех, кто отдал свою жизнь ради свободы всего человечества", - сказал посол.