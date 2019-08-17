В Карачаево-Черкесии прошел флешмоб в честь старта фестиваля "Таврида - АРТ"

ЧЕРКЕССК, 17 августа. /ТАСС/. Флешмоб, посвященный предстоящему фестивалю "Таврида - АРТ", прошел в Карачаево-Черкесской Республике. Участники танцевальных коллективов региона исполнили в субботу современные танцы на центральной площади города Черкесска.

Организатор мероприятия, представитель министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Оксана Бугаева сказала ТАСС, что флешмоб организован для привлечения внимания к фестивалю. "Флешмоб организован в поддержку старта фестиваля "Таврида - АРТ" для того, чтобы об этом ярком и красочном событии узнала вся Россия. Сегодня мы выступлением детского танцевального коллектива заявили об участии региона в фестивале", - сказала Бугаева.

Она отметила, что Карачаево-Черкесия принимает участие в фестивале впервые. Делегация региона в составе 31 человека представит не менее пяти проектов по развитию туристической отрасли, социальной и творческой направленности.

"Таврида - АРТ" соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России и порядка 30 тыс. зрителей. Фестиваль объединит разные направления искусства и станет самой большой в стране площадкой для кастингов. На главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится с 2015 года, начался он в Крыму. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа). Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив". По проекту также ведется строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание стройки в 2022 году.