Фестиваль молодых лидеров Китая и АСЕАН прошел на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 17 августа. /ТАСС/. Седьмой фестиваль обменов между молодыми лидерами Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошел в китайской южной провинции Хайнань. Как сообщил портал "Наньхайван" , мероприятие открылось 12 августа и проводилось четыре дня.

В этом году фестиваль прошел под девизом "Под руководством молодежи построим Морской шелковый путь XXI века". По данным "Наньхайван", в нем приняли участие около 100 представителей молодого поколения из Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и других стран. За прошедшие годы этот форум стал площадкой для обмена мнениями, установления дружеских отношений, взаимопонимания и контактов между молодежью КНР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как сказал глава департамента Восточной Азии при Китайской ассоциации дружбы с зарубежными странами У Цзюн, "проведение фестиваля в провинции Хайнань имеет особое значение". "Достижения острова в строительстве пилотной зоны свободной торговли и свободного порта в полной мере демонстрируют успех продвижения открытости Китая", - отметил он. "Цель фестиваля - знакомство участников с историей и особенностями нашей провинции и, несомненно, укрепление дружбы и установление отношений между представителями молодого поколения КНР и АСЕАН", - подчеркнул У Цзюн.

Впервые Фестиваль обменов между молодыми лидерами Китая и АСЕАН состоялся в Пекине в 2013 году. С инициативой о его проведении выступил президент Ассоциации Китай - АСЕАН Гу Сюлянь. Этот молодежный форум проходит ежегодно в разных провинциях КНР. В этом году он проводился при поддержке Китайской ассоциации дружбы с зарубежными странами, Ассоциации Китай - АСЕАН, а также департамента иностранных дел провинции Хайнань.