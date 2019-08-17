Полумиллионного посетителя встретил музей "Россия - моя история" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Ставрополе приветствовал 17 августа полумиллионного посетителя - только в этом году главный музейный комплекс региона, открывшийся в 2017 году, посетило уже 272 тыс. гостей.

"Сегодня мы встретили полумиллионного посетителя, в музей пришла семья с двумя детьми. Среди них и был юбилейный посетитель, встретили семью цветами и подарками. Для посетителей такой торжественный прием был очень неожиданным", - сообщили ТАСС в администрации музея.

"Россия - моя история" - это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. По данным краевого Минкультуры, посещаемость музеев на Ставрополье неуклонно растет. В 2018 году она увеличилась на 24% по сравнению с предыдущим годом, до 1,2 млн человек, и в топе популярности был музейный комплекс "Россия - моя история", где регулярно проходят лекции, мастер-классы, семейные праздники и торжественные мероприятия: его посетили тогда 228 тыс. человек. Сейчас в Пятигорске ведется строительство еще одного подобного центра.

Посещение Ставропольского мультимедийного парка включено в учебную программу местных школ. Ученикам на базе экспозиций рассказывают о тысячелетней истории Отечества, применяя при этом современную демонстрационную технику и интерактивные технологии, что с интересом воспринимается детьми. В музее десятки залов, оборудованных всеми новыми формами информационных носителей, а это почти 1 тыс. различных агрегатов - проекторы и планшеты, лайтбоксы, мультимедийные экраны, сенсорные столы, на которых можно удобно "листать" проецируемые страницы "живых книг" и просматривать с них изображения. Регулярно сотрудники музея обновляют экспозиции, добавляя все новые элементы.

Исторические парки "Россия - Моя история" - это федеральный масштабный экспозиционный проект, в реализации которого участвуют историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, компьютерщики. Помимо Ставрополя эти комплексы представлены в городах: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск.