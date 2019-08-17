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Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

Жан-Клоду Юнкеру предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Европейской комиссии.

"Председатель Юнкер был вынужден сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам. Его отправили в Люксембург, где он был госпитализирован, ему предстоит перенести операцию по удалению желчного пузыря", - говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Срок 64-летнего люксембуржца Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября, его сменит немка Урсула фон дер Ляйен. Ранее Юнкер уже заявлял о своем намерении отойти от политики по истечении срока его мандата.

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Юнкер, Жан-Клод
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