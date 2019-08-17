Первый на юге России пункт по приему вторичного сырья открыли в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Первый на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов пункт приема вторичного сырья "Экопункт" открыли в субботу в Махачкале. Каждый такой пункт приема раздельного мусора рассчитан на 10 тыс. населения, сообщил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, который принял участие в церемонии открытия пункта вместе с министром природных ресурсов и экологии республики Набиюлой Карачаевым и мэром Махачкалы Салманом Дадаевым.

"Сегодня мы запускаем в Махачкале такой пилотный проект как открытие пункта приема вторсырья. И нам очень приятно, что Дагестан является лидером в этом направлении в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. На сегодня на территории Российской Федерации такие пилотные проекты [реализуются] в двух регионах", - сказал Абдулмуслимов.

"Действительно, особенно последний год под руководством министра природных ресурсов и экологии в республике проводится очень большая работа по обеспечению экологической безопасности в Дагестане. Вся эта работа находится на контроле у главы Дагестана и правительства республики", - добавил вице-премьер.

Первый пункт приема вторсырья "Экопункт" в центральной части города рядом с Джума-мечетью установил региональный оператор по обращению с ТКО на территории Дагестана ООО УК "Лидер" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии республики и администрации Махачкалы.

Сеть подобных пунктов

Как отметил мэр Махачкалы Салман Дадаев, по мере того, как горожане начнут сдавать вторсырье, в столице республики может появиться сеть подобных пунктов.

"Это первый киоск. Мы специально презентуем его в таком формате, чтобы у населения было представление о том, что это такое. Потом, как заверяют Минприроды и регоператор, по мере того, как у нас население научится и начнет разделять мусор и сдавать его, на каждые 10 тыс. населения будет появляться один такой киоск. И в Махачкале появится сеть таких киосков, а в последующем и по всему Дагестану", - сказал мэр.

Все принятое вторсырье пойдет на переработку, часть из которого внутри Дагестана, часть - за его пределами, пояснил глава Минприроды региона Набиюла Карачаев.

"Планируем в будущем все оставлять в республике и перерабатывать сами. Только начинаем делать первые шаги, самая главная задача - раздельный сбор мусора. Это зависит от каждого из нас, мы все будем заниматься этим вопросом и дойдем до каждого жителя Махачкалы и других городов. После Махачкалы эстафету примут другие города республики", - добавил он.

Первый клиент

Первым, кто сдал вторсырье в новый "Экопункт", стал ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов. "Сдал 5 кг картона, который был дома, в том числе и как человек, который обязан учить людей экологическому мышлению", - сказал журналистам Джамбулатов. Он отметил, что открытие данного пункта - это "пример для тех, кто не знает что делать со вторичным сырьем".

"Сегодня цель не в том, чтобы что-то заработать, а просто привести людей к такому [экологическому] мышлению. И мы, сельхозработники, сделаем все, чтобы республика была самой чистой территорией в нашей стране, начиная с высоких гор и заканчивая Каспийским морем. И сегодня Минприроды показало нам как это делается - надо начинать с себя. Мы начали", - заключил ректор вуза.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, два-три подобных пункта по приему вторсырья будут установлены также и в городе Дербенте на юге республики.