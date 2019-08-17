Адвокат обвиняемого в нападении на бойца ОМОНа 27 июля сообщил о завершении следствия

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на сотрудника ОМОНа в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве, завершено. Об этом ТАСС сообщила в субботу его адвокат Светлана Байтурина.

"Предварительное следствие по делу Жукова завершено. Мой подзащитный знакомится с его материалами. Следствие исключило из обвинения в окончательной редакции статью 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Сейчас моего подзащитного обвиняют только по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала адвокат.

Жуков участвовал в несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. На одном из видеороликов видно, как он приподнял забрало шлема у бойца ОМОНа, который стоял в оцеплении. Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее обвиняемый проходил срочную службу в Росгвардии.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.